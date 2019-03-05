Очередную «подводную лодку Гитлера» обнаружили в Антарктике

СЕГОДНЯ 17:40 2019-03-05T17:40:38+03:00

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Таинственный флот Гитлера пополнился новой подводной лодкой. Очередную субмарину отыскали сторонники данной конспирологических теорий во льдах Антарктики. Они верят, что корабли гитлеровской германии замерзли во льдах и периодически отыскивают там доказательства своих убеждений. Естественно, не в ходе экспедиций, с а помощью сервиса Google Earth.

Исследование появилось на YouTube. Пользователь под ником MrMBB333 рассказывает, что обнаружил скрытый под ледяным покровом предмет серебристого цвета. Это не что иное, как принадлежавшая фюреру субмарина.

Автор ролика не берется утверждать, что это именно субмарина, но отмечает, что предмет очень схожий. К тому же, его структура явно создана искусственным путем. Здесь же приводятся снимки подлодок времен гитлеровской Германии.

У теории 1937 года есть свои сторонники. Они верят, что перед войной немцы имели секретную военную базу в Антарктике. Ролик за непродолжительное время набрал более 90 тысяч просмотров, сообщает телеканал «360».

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в 1945 году англичане потопили немецкую подлодку U-864. С тех пор субмарина лежит на глубине около 150 метров близ побережья Норвегии, её местонахождение установила международная экспедиция ещё в 2005 году. И смертоносный груз из брюха «морской волчицы» - 65 тонн ртути в 1857 стальных ёмкостях - никуда не делся.

Очередная "подводная ложка Гитлера" найдена в Антарктике.

ИСТОЧНИК KP.RU