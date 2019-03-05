Названа стоимость проезда по трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 17:46 2019-03-05T17:46:56+03:00

Сократить затраты можно будет с помощью транспондера и других программ лояльности [видео]

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Во вторник, 5 марта, стала известна стоимость проезда по скоростной трассе М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. По данным главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, водителям, которые поедут по новой дороге в будний день и захотят оплатить проезд наличными, придется заплатить около двух тысяч рублей.

Между тем можно будет сократить затраты почти вдвое: для этого нужно будет заранее приобрести транспондер - компактное электронное устройство для оплаты проезда на платных дорогах, которое крепится на внутренней стороне лобового стекла автомобиля, или принять участие в других программах лояльности, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, федеральная трасса М-11 «Москва - Санкт-Петербург» - самый масштабный и амбициозный автодорожный проект в России за последнюю четверть века. Протяженность скоростной магистрали - 669 километров: она проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/514078" frameborder="0"></iframe> В Москве открыли участок новой скоростной автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург".В торжественных мероприятиях приняли участие министр транспорта России Максим Соколов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также представители заказчика проекта - госкомпании "Автодор" и исполнителя - "Мостотрест".Евгения ГУСЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU