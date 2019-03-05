2019-03-05T17:46:56+03:00
Общество

Названа стоимость проезда по трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга

Сократить затраты можно будет с помощью транспондера и других программ лояльности [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments15
Названа стоимость проезда по трассе М-11 от Москвы до Санкт-ПетербургаНазвана стоимость проезда по трассе М-11 от Москвы до Санкт-ПетербургаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Во вторник, 5 марта, стала известна стоимость проезда по скоростной трассе М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. По данным главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, водителям, которые поедут по новой дороге в будний день и захотят оплатить проезд наличными, придется заплатить около двух тысяч рублей.

Между тем можно будет сократить затраты почти вдвое: для этого нужно будет заранее приобрести транспондер - компактное электронное устройство для оплаты проезда на платных дорогах, которое крепится на внутренней стороне лобового стекла автомобиля, или принять участие в других программах лояльности, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, федеральная трасса М-11 «Москва - Санкт-Петербург» - самый масштабный и амбициозный автодорожный проект в России за последнюю четверть века. Протяженность скоростной магистрали - 669 километров: она проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга.

В Москве открыли участок новой скоростной автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург".В торжественных мероприятиях приняли участие министр транспорта России Максим Соколов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также представители заказчика проекта - госкомпании "Автодор" и исполнителя - "Мостотрест".Евгения ГУСЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве в частной клинике на Рублевском шоссе рухнул лифт с людьми
На Украине заявили о достижении «ракетного паритета с противником»
Трамп назвал «совершенно спятившими» начавших расследование в отношении него демократов
Икарди не желает тренироваться в общей группе из-за болей в колене
Песков: Путин делает многое для улучшения инвестклимата в России
Автоматическая система весогабаритного контроля поможет сохранить российские дороги
КХЛ признала, что судья не заметил фол перед решающим голом СКА в матче со «Спартаком»
В Москве предложили награду тем, кто способен взломать систему голосования
«Нафтогаз» планирует подать жалобу на «Газпром» в ЕК
Очередную «подводную лодку Гитлера» обнаружили в Антарктике
ВМС Пакистана сообщили о «предотвращение вторжения» индийской подлодки
Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом, где Россия названа «главной угрозой»
ЦБ РФ: годовая инфляция достигнет максимума в первом полугодии 2019 года
«Тотальный диктант» в Эстонии организуют без участия россиян
Комитет Госдумы по информационной политике поддержал поправки в закон о фейковых новостях
МИД РФ: Москва не ведет диалог с венесуэльской оппозицией
Экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну стало плохо в суде
Умер экс-глава МИД Германии Клаус Кинкель
Ученые нашли пользу от избыточного веса
Турция: отмена торговых льгот США негативно повлияет на американский бизнес
Восемь россиян вошли в список самых богатых людей мира по версии Forbes
Южная Корея: КНДР остановила работу ядерного реактора в Йонбёне
Комитет Госдумы выступил за повышение штрафа в 20 раз за оскорбление госсимволов