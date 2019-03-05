СЕГОДНЯ 18:14 2019-03-05T18:14:53+03:00

КХЛ признала, что судья не заметил фол перед решающим голом СКА в матче со «Спартаком» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ярно Коскиранта во время атаки питерской команды выбил клюшку у Ярослава Дыбленко

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Во вторник, 5 марта, главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов признал, что победный гол СКА в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина был забит с нарушением. По его словам, форвард СКА Ярно Коскиранта во время атаки своей команды выбил клюшку у защитника «Спартака» Ярослава Дыбленко, что запрещено правилами.

«Мы после матча пересмотрели момент между нападающим СКА Ярно Коскирантой и защитником "Спартака" Ярославом Дыбленко в комнате видеоповторов и увидели незафиксированное двухминутное нарушение», - сказал Анисимов.

При этом арбитр отметил, что этот эпизод важно рассматривать «с точки зрения того, как его увидел судья, находясь на льду». «Арбитр рассудил, что нападающий Коскиранта накладывает клюшку, а Дыбленко ее отпускает», - цитирует Алексея Анисимова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 4 марта хоккеисты СКА в овертайме одержали победу над московским «Спартаком» в четвертой игре первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу питерского хоккейного клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU