Bugatti выпустил самый дорогой в мире автомобиль
На 89-м Женевском международном автосалоне компания Bugatti представила самой дорогой автомобиль в мире - La Voiture Noire («Черная машина»). Его цена составляет 11 миллионов евро, это более 818 миллионов рублей.
Стоит отметить, что гиперкар был выпущен в единственном экземпляре специально к 110-летию французской марки и уже нашел своего покупателя, имя которого, правда, держится в секрете.
Кстати, как подчеркивается на официальном сайте Bugatti, La Voiture Noire собран вручную. При этом за основу была взята модель Bugatti Type 57 SC Atlantic, созданная сыном основателя автомобильной компании Жаном Бугатти в 1936 году. Между тем новый гиперкар оснащен восьмилитровым двигателем с 16 цилиндрами и мощностью почти 1,5 тысячи лошадиных сил.
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ИСТОЧНИК KP.RU