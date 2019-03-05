2019-03-05T19:51:21+03:00
Авто

Bugatti выпустил самый дорогой в мире автомобиль

Цена гиперкара составляет 11 миллионов евро
Дарья ИВАШКИНА
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La Voiture Noire («Черная машина»)La Voiture Noire («Черная машина»)Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На 89-м Женевском международном автосалоне компания Bugatti представила самой дорогой автомобиль в мире - La Voiture Noire («Черная машина»). Его цена составляет 11 миллионов евро, это более 818 миллионов рублей.

Стоит отметить, что гиперкар был выпущен в единственном экземпляре специально к 110-летию французской марки и уже нашел своего покупателя, имя которого, правда, держится в секрете.

Кстати, как подчеркивается на официальном сайте Bugatti, La Voiture Noire собран вручную. При этом за основу была взята модель Bugatti Type 57 SC Atlantic, созданная сыном основателя автомобильной компании Жаном Бугатти в 1936 году. Между тем новый гиперкар оснащен восьмилитровым двигателем с 16 цилиндрами и мощностью почти 1,5 тысячи лошадиных сил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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