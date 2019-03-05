Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах у российских пользователей

СЕГОДНЯ 20:32 2019-03-05T20:32:42+03:00

В компании заверили, что прилагают все усилия для объективного изображения «спорных регионов»

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 5 марта, компания Google заявила о том, что исправила ошибку с некорректным отображением Крыма на своих картах. Дело в том, что ранее некоторые пользователи из РФ отметили, что на Google картах неверно указана территориальная принадлежность российского полуострова.

«Мы считаем, что мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google карт на (устройствах с операционной системой) iOS видела неверную информацию», - сказали в пресс-службе IT-гиганта ТАСС.

При этом в компании заверили, что прилагают все усилия для объективного изображения «спорных регионов»: в частности, в странах, где у Google есть локальные версии Google-карт (например, в России), американская корпорация старается «следовать местному законодательству при отображении названий и границ».

Кстати, напомним, это уже не первая проблема с Google Maps. К примеру, как ранее сообщал сайт kp.ru, в прошлом году американская компания Google нанесла Крымский мост на свои карты только спустя двое суток после его торжественного открытия.

ИСТОЧНИК KP.RU