СЕГОДНЯ 21:42 2019-03-05T21:42:06+03:00

Взрывные устройства нашли в двух аэропортах и на вокзале в Лондоне Фото: REUTERS

В Скотланд-Ярде не исключают, что бомбы могут оказаться и на других транспортных узлах города

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Во вторник, 5 марта, появилась информация об обнаружении трех бомб в Лондоне. Как стало известно, самодельные взрывные устройства нашли в двух аэропортах британской столицы - «Хитроу» и «Лондон-Сити», а еще одно СВУ оказалось на железнодорожной станции «Ватерлоо»

Причем во всех трех случаях взрывчатка находилась в конвертах размером с лист А4, упакованных в пакеты для почтовых отправлений, сообщает Sky News.

Стоит отметить, что опасные находки никак не отразились на работе аэропортов и вокзала. Между тем в Скотланд-Ярде не исключают, что бомбы могут оказаться и на других транспортных узлах города. В связи с этим местная полиция обратилась к гражданам с просьбой «проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в правоохранительные органы».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года в жилом доме на севере Лондона были найдены две самодельные бомбы. Тогда СВУ также обезвредили и направили на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU