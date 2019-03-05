2019-03-05T21:42:06+03:00
В мире

Взрывные устройства нашли в двух аэропортах и на вокзале в Лондоне

В Скотланд-Ярде не исключают, что бомбы могут оказаться и на других транспортных узлах города
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Взрывные устройства нашли в двух аэропортах и на вокзале в ЛондонеВзрывные устройства нашли в двух аэропортах и на вокзале в ЛондонеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник, 5 марта, появилась информация об обнаружении трех бомб в Лондоне. Как стало известно, самодельные взрывные устройства нашли в двух аэропортах британской столицы - «Хитроу» и «Лондон-Сити», а еще одно СВУ оказалось на железнодорожной станции «Ватерлоо»

Причем во всех трех случаях взрывчатка находилась в конвертах размером с лист А4, упакованных в пакеты для почтовых отправлений, сообщает Sky News.

Стоит отметить, что опасные находки никак не отразились на работе аэропортов и вокзала. Между тем в Скотланд-Ярде не исключают, что бомбы могут оказаться и на других транспортных узлах города. В связи с этим местная полиция обратилась к гражданам с просьбой «проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в правоохранительные органы».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года в жилом доме на севере Лондона были найдены две самодельные бомбы. Тогда СВУ также обезвредили и направили на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вышел трейлер последнего сезона «Игры престолов»
Бетономешалка застряла под мостом в районе Курского вокзала в Москве
Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах у российских пользователей
США заявили о готовности «сдерживать Россию в Арктике»
Bugatti выпустил самый дорогой в мире автомобиль
США потребовали новые силы для «сдерживания России» в Европе
В Москве состоялись переговоры замглав МИД России и Японии
Триста свежих могил нашли у лагеря беженцев «Рукбан» в Сирии
Пентагон: развивающийся потенциал РФ угрожает размыть военное преимущество США
Директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»: автоматическая система весогабаритного контроля повысит безопасность движения
В Москве в частной клинике на Рублевском шоссе рухнул лифт с людьми
На Украине заявили о достижении «ракетного паритета с противником»
Трамп назвал «совершенно спятившими» начавших расследование в отношении него демократов
Икарди не желает тренироваться в общей группе из-за болей в колене