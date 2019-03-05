Электроснабжение в Краснодарском крае полностью восстановлено
В Новороссийске Краснодарского края после аварии на подстанции полностью восстановлено энергоснабжение. ЧП случилось 5 марта около 16 часов на подстанции «Кирилловская» (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – «МЭС Юга»). Из-за повреждения трансформатора сработала система автоматической защиты, которая обесточила систему энергоснабжения. Без электричества остались около 90 500 жителей Новороссийска, а также промышленные предприятия города.
Как сообщается на сайте Минэнерго, трансформатор на подстанции был поврежден из-за внезапного выброса масла, в результате чего началось возгорание. Пожар удалось быстро локализовать. Возгорание потушили сотрудники подстанции, которым удалось обойтись без помощи пожарных подразделений МЧС.
Около 18 часов по местному времени энергоснабжение было полностью восстановлено, и электричество вернулось в дома и на предприятия Новороссийска. Все это время ситуация находилась на особом контроле Минэнерго России.
ИСТОЧНИК KP.RU