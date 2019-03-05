2019-03-05T23:21:53+03:00
Происшествия

Бережковская набережная в Москве погрузилась во тьму из-за аварии на ТЭЦ-12

Очевидцы утверждают, что в здании теплоэлектроцентрали произошел громкий хлопок [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Бережковская набережная в Москве погрузилась во тьму из-за аварии на ТЭЦ-12Бережковская набережная в Москве погрузилась во тьму из-за аварии на ТЭЦ-12Фото: кадр с видео
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Во вторник вечером, 5 марта, ЧП случилось на Бережковской набережной в Москве. Как рассказали «Комсомольской правде» свидетели произошедшего, на ТЭЦ-12, известной также как Фрунзенская ТЭЦ, произошел громкий хлопок, причем в окнах здания некоторые очевидцы заметили искры. А сразу после этого погасли все фонари и уличное освещение.

В распоряжении «КП» оказалась запись, сделанная видеорегистратором одного из автомобилей, который в момент ЧП проезжал по набережной. На этих кадрах видно, как гаснут сразу все фонари, освещавшие проезжую часть.

Между тем никаких других подробностей пока нет. Однако, по словам очевидцев, никакого пожара на ТЭЦ-12 не видно.

Громкий хлопок на ТЭЦ12.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, всего несколько лет назад на ТЭЦ-12 был построен новый парогазовый энергоблок мощностью 220 мегаватт. Так, до запуска ПГУ-220 электрическая мощь станции составляла всего 400 мегаватт, а тепловая мощность - 1751 гигакалорию в час. После же ввода в эксплуатацию нового энергоблока эти показатели выросли до 612 мегаватт и 1897 гигакалорий соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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