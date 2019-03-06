Это просто фантастический "Аякс"! "Реал" разгромлен голландцами в Мадриде 1:4

СЕГОДНЯ 00:55 2019-03-06T00:57:04+03:00

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В столицу Испании голландская команда приехала довольно со скромными "пожеланиями" и надеждами. В первой игре в Амсмтердаме футболисты "Реала" выиграли со счетом 2:1. И минимальное преимущество, казалось, команда Солари должна была развить в ответном поединке. Однако же у дерзкой молодежи из "Аякса" было свое мнение на исход ответной игры 1/8 финала.

Уже на 7-й минуте после сольного прохода Тадича по флангу точный удар по воротам "Реала" нанес Хаким Зиеш. Почин марокканца на 18-й минуте после паса того же Тадича поддержал Нерес. И по сумме двух встреч "Аякс" проходил уже в первом тайме "Реал". Что же продолжилось во втором тайме поединка!

На 62-й минуте поединка Душан Тадич уже лично после паса Донни ван де Бека выводит "Аякс" вперед - 3:0! Это - похороны для "Реала". Но у мадридцев замерещила надежда на что-то на 70-й минуте игры после гола Асенсио. Но счет 3:1 держался всего пару минут. Датский полузащитник "Аякса" Лассе Шене на 72-й минуте игры забил штрафной, кинув мяч будто "черпаком" за шиворот вратарю "Реала" Тибо Куртуа. 4-1!

"Аякс" сенсационно прошел дальше в Лиге Чемпионов, победив в гостях мадридского гранда, которые выиграл последние три финала главного европейского клубного турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU