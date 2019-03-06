2019-03-06T01:00:46+03:00
Общество

ФАС увидела в рекламе с Киркоровым нарушение закона

В рекламном ролике средства от боли в горле используется некорректное сравнение лекарства с другими препаратами
Юлия ДИВЕЕВА
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Филипп Кикоров в рекламе лекарства от боли в горле. Фото: стоп-кадрФилипп Кикоров в рекламе лекарства от боли в горле. Фото: стоп-кадр
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Нарушение нескольких положений закона "О рекламе" выявлено в рекламном ролике средства от боли в горле с участием поп-исполнителя Филиппа Киркорова. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"4 марта 2019 года Комиссия ФАС России признала ООО "Джонсон & Джонсон" виновным в нарушении Закона о рекламе. В октябре 2018 года в эфире ряда телеканалов (ТВ-3, Первый канал, СТС) компания распространяла ненадлежащий рекламный ролик лекарственного препарата "Гексорал", - говорится на сайте ведомства.

ФАС установила, что в реклама использует некорректное сравнение лекарства с другими препаратами, гарантируя положительный эффект, но при этом в ней "ее указаны критерии, по которым осуществляется сравнение и которые обосновывают данное утверждение".

"Один из героев ролика утверждает: "Хотел, чтобы все болели, но оказался Гексорал сильнее!". Подобное заверение потребителей в эффективности препарата и гарантия его положительного действия в лечении нарушают требования закона", - подчеркнули в антимонопольном ведомстве.

Там также указали, что сноска в ролике выполнена мелким шрифтом и занимает незначительную часть кадра. Она появляется всего на три секунды и потребители не могут воспринять содержащуюся в ней информацию.

В итоге компании "Джонсон & Джонсон" выдано предписание о прекращении нарушения Закона о рекламе, а материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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