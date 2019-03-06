Посол США призывает власти Украины уволить главу антикоррупционной прокуратуры

СЕГОДНЯ 01:11 2019-03-06T01:11:59+03:00

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Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий потерял доверие в деле борьбы с коррупцией и должен быть уволен со своего поста. С таким призывом к властям Украины обратилась посол США в Киеве Мари Йованович.

"Ни один человек, замеченный в инструктировании подозреваемых о том, как избежать обвинения в коррупции, не может иметь доверия в ведении тех же самых дел", - подчеркнула она.

Йованович считает, что отставка Холодницкого позволит сохранить целостность антикоррупционных учреждений, передает агентство УНИАН.

Отметим, что генпрокурор Украины Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник еще весной прошлого года обратились в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого с должности руководителя САП.

Его обвиняли в разглашении данных досудебного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний. Дисциплинарная комиссия ограничилась выговором.

ИСТОЧНИК KP.RU