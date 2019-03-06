США могут не передать Турции истребители F-35 из-за покупки Анкарой С-400

СЕГОДНЯ 03:32 2019-03-06T03:34:24+03:00

Госдеп и Пентагон грозят исключить Турцию из потенциальных сделок в сфере вооружения в будущем

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Приобретение у России зенитных ракетных систем С-400 может стоить Турции участия в программе создания американских истребителей пятого поколения F-35. Такое заявление сделал заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

"Мы ясно предупредили Турцию, что потенциальная покупка С-400 приведет к переоценке участия Турции в программе F-35, возникнут также риски для других потенциальных сделок с Турцией в сфере вооружений в будущем. Это также приведет к потенциальным санкциям в рамках CAATSA", - сказал он.

На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса СШАглавнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что Европейское командование ВС США рекомендует не передавать Турции американские истребители F-35, если Анкара закупит у Москвы ракетные системы,передает ТАСС.

"От меня как военного лучшим советом было бы не доводить до конца сделку с F-35, чтобы они не совершали боевых вылетов в условиях, когда наш союзник использует российские системы, в особенности системы противовоздушной обороны", - добавил генерал.

По его мнению, у Турции с С-400 возникнет проблема совместимости с системами НАТО и интегрированной системой противовоздушной и противоракетной обороны США.

Как писал сайт kp.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 февраля подчеркнул, что Анкара твердо намерена приобрести С-400 и не собирается отступать в данном вопросе, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU