2019-03-06T04:04:23+03:00
Политика

Американские сенаторы предложили законопроект об окончании войны в Афганистане

Законодатели надеются положить конец самой длиной военной кампании США
Юлия ДИВЕЕВА
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Сенаторы США предлагают объявить войну в Афганистане законченнойСенаторы США предлагают объявить войну в Афганистане законченнойФото: REUTERS
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Сенаторы Конгресса США внесли на рассмотрение проект закона о признании победы в Афганистане и завершении в этой стране военной кампании, ставшей самой продолжительной в истории Соединенных Штатов. Создатели документа Рэнд Пол и Том Юдалл опубликовали во вторник совместный релиз.

Они отметили, что в случае принятия этого закона будет завершена самая долгая война. Кроме того, это окажет поддержку в глобальной войне с терроризмом и "перенаправит средства от закончившейся кампании на строительство государственности в Афганистане", пишет РИА Новости.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в середине февраля этого года глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что Соединенные Штаты не станут выводить свои войска из Афганистана в одностороннем порядке. Все действия американцев по этому вопросу будут предприниматься только вместе с другими странами НАТО. В конце января президент США заявил, что американские войска покинут Афганистан только если сторонам удастся достичь мирных договоренностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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