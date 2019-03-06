2019-03-06T04:27:15+03:00
Политика

В Генштабе считают нецелесообразным отказ от призыва в армию в России

Граждан будут призывать на военную службу в ближайшей и долгосрочной перспективе
Юлия ДИВЕЕВА
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В России в ближайшем будущем продолжат призывать граждан на службу в армиюВ России в ближайшем будущем продолжат призывать граждан на службу в армиюФото: Олег УКЛАДОВ
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В России полностью отказываться от призыва на срочную службу в обозримой перспективе нецелесообразно. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Он отметил, что в последние годы значительно увеличена численность служащих в армии по контракту, что позволяет сократить число срочников. Соотношение контрактников к призывникам составляет на сегодня 1,7 к 1.

"Вместе с тем с учетом необходимости накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса, а также исходя из финансово-экономических возможностей государства, ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен", - сказал Бурдинский в интервью газете "Красная звезда".

Генерал также отметил, что за последние семь лет более чем в три раза сократилось число уклонистов от службы в армии, а призывников, годных к службе по состоянию здоровья, стало на 7% больше.

"Из числа направляемых в войска каждый пятый имеет высшее образование, каждый третий - среднее профессиональное", - добавил глава управления.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по итогам осеннего призыва 2018 года на службу в ряды Вооруженных сил РФ и другие воинские формирования поступили 132,5 тысяч человек. От призыва уклонялись около 1,2 тысячи человек, что более чем в два раза меньше, чем в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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