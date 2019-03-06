The Prodigy не приедут в Россию на Park Live

СЕГОДНЯ 05:55 2019-03-06T05:57:04+03:00

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Британская группа Prodigy не выступит в Москве на фестивале Park Live, как это планировалось. Группа объявила об отмене всех концертов после смерти своего вокалиста Кита Флинта.

"После трагической смерти Кита Флинта все предстоящие шоу Prodigy будут отменены незамедлительно", - говорится в официальном сообществе группы в Facebook.

Как писал сайт kp.ru, о смерти Кита Флинта стало известно 4 марта. Вокалист, танцор и музыкант скончался в 49 лет в своем доме в Эссексе. При этом в британской полиции сразу заверили, что кончина музыканта была абсолютно естественной. Но коллеги Флинта заявили о самоубийстве.

Сайт kp.ru писал о том, что возможной причиной, толкнувшей музыканта на суицид, стало расставание с супругой Маюми Каи, которой в момент смерти Флинта не было дома из-за гастролей. Незадолго до трагедии женщина заставила вокалиста Prodigy выставить на продажу дом, который артист много лет обустраивал под свои вкусы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695300" frameborder="0"></iframe> Умер Кит Флинт, вокалист The Prodigy.Флинту было 49. Тело нашли в его доме, в графстве Эссекс. Этим летом The Prodigy должны были выступить в Москве. На фестивале в Парке Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU