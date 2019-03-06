2019-03-06T06:26:23+03:00
Политика

Майкл Блумберг решил не баллотироваться в президенты США

Бывший мэр Нью-Йорка будет заниматься реализацией своих инициатив по внедрению возобновляемых источников энергии
Юлия ДИВЕЕВА
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Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл БлумбергБывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл БлумбергФото: REUTERS
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Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг решил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на пост президента США в 2020 году. Его заявление опубликовано на сайте информагентства Bloomberg.

В обращении сказано, что политик серьезно обдумал возможность своего участия в предвыборной гонке, и отказался от этой идеи. 77-летний Блумберг выразил уверенность в том, что обошел бы действующего главу государства Дональда Трампа , но ясно понимает, как трудно ему будет пройти праймериз Демократической партии, членом которой он является.

Миллиардер подчеркнул, что эффективнее будет использовать следующие два года для реализации таких его инициатив, как помощь стране в переходе на возобновляемые источники энергии и решение проблемы насилия с применением оружия.

Блумберг был мэром Нью-Йорка 11 лет с 2002 года. Является основателем и владельцем контрольного пакета акций Bloomberg LP, материнской компании Bloomberg News. Считается одним из богатейших людей США. По состоянию на конец декабря прошлого года, журнал Forbes оценивает его капитал в более чем $42 млрд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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