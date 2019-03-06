2019-03-06T06:48:32+03:00
Политика

Пентагон заключил контракт на создание гиперзвукового оружия

Договор подписан с компанией Raytheon на 63,3 миллиона долларов
Юлия ДИВЕЕВА
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Пентагон выделил 63 млн долларов на дальнейшее развитие программы гиперзвукового оружия Tactical Boost Glide. Фото: сайт RaytheonПентагон выделил 63 млн долларов на дальнейшее развитие программы гиперзвукового оружия Tactical Boost Glide. Фото: сайт Raytheon
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Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) заключило контракт на исследование и разработку гиперзвукового тактического планирующего крылатого блока с корпорацией Raytheon. Об этом говорится в заявлении компании. Сумма контракта составила 63,3 миллиона долларов.

"Совместные усилия DARPA и ВВС США включают критический анализ проекта, ключевой шаг в освоении технологии", - говорится в документе на сайте компании.

В Raytheon подчеркнули, что в компании уже ведутся работы по нескольким контрактам, направленным на разработку программ гиперзвукового оружия.

Тактический планирующий блок будет установлен на ракетный ускоритель, который сможет развить скорость свыше 5 Махов, или почти 6,4 тысячи километров в час. Отделившись от ракеты, блок может маневрировать в полете до достижения цели без возможности ускорения.

Raytheon - американская военно-промышленная компания, один из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для видов вооружённых сил США и стран союзников. Более 90% доходов компании — от оборонных заказов. Является разработчиком ЗРК "Пэтриот", производителем КР "Томагавк", ПЗРК "Стингер" и многих других образцов вооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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