Погода в Москве на 6 марта 2019 года: на дорогах образовалась гололедица

6 Март 07:10 2019-03-06T07:10:09+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 6 марта 2019 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 6 марта 2019 года будет облачной. Небо затянется облаками, и лишь изредка будет выглядывать солнце.

При этом в отдельных районах города возможно выпадение осадков в виде небольшого снега. Также на дорогах образуется сильная гололедица.

Связано это с тем, что еще вчерашняя плюсовая температура вновь вернулась в минус. В среду днем столбики термометров будут колебаться в районе -1..1 градуса, а в ночные часы произойдет резкое похолодание. Согласно данным Гидрометцентра, температура воздуха опустится аж до -14..-12 градусов.

К столь пасмурной мартовской погоде добавится еще и сильный ветер. Потоки северо-западного направления разовьют скорость 5-10 метров в секунду, а местами порывы будут достигать 12-17 м/c. Атмосферное давление находится в районе показателя 439 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее оно побило рекорд 1938 года и опустилось до минимального показателя в 723,1 мм рт. столба.

ИСТОЧНИК KP.RU