Болтон: США изучают возможность ужесточения санкций против КНДР

СЕГОДНЯ 07:22 2019-03-06T07:23:15+03:00

Вашингтон намерен принять новые ограничительные меры в случае, если решит, что Пхеньян не достаточно серьезно настроен на денуклеаризацию

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Соединенные Штаты подумывают об ужесточении экономических санкций в отношении КНДР на случай, если Пхеньян все же откажется от полной денуклеаризации. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, Вашингтон сначала понаблюдает за действиями северокорейцев, а уже потом решит, насколько серьезно они настроены на переговоры и действительно ли хотят отказаться от программы ядерного оружия.

"Если они не хотят этого делать, то, думаю, президент [США Дональд] Трамп ясно сказал <...> они не получат освобождения от сокрушительных экономических санкций, которые были введены против них. В реальности, мы даже изучаем вопрос усиления этих санкций", — цитирует его The Straits Times.

Сайт kp.ru писал о том, что последний двусторонний саммит США-КНДР в Ханое завершился досрочно и без подписания каких-либо итоговых соглашений. Все потому, что представители Пхеньяна просили снять наложенные на них экономические санкции, а американская сторона отказалась так поступать до полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694581" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU