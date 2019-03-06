2019-03-06T07:39:08+03:00
Спорт

Кучеров повторил клубный рекорд результативности в матче НХЛ

Российский форвард "Тампа-Бэй" был признан второй звездой игры против "Виннипега"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Русский форвард "Лайтнинг" Никита КучеровРусский форвард "Лайтнинг" Никита КучеровФото: REUTERS
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Нападающий американского ХК "Тамба-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами в матче против "Виннипега" и набрал 108-е очко, тем самым повторив клубный рекорд результативности, установленный канадцем Венсаном Лекавалье.

В целом же его команда одержала победу над противниками со счетом 5:2. Домашний матч проходил в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе "Тамба-Бэй" шайбы забросили Янни Гурд (2-я минута), Адам Эрне (29), Стивен Стэмкос (35), Седрик Пакетт (45) и Брэйден Пойнт (50). У команды гостей голами отличились Блэйк Уилер (7) и Джейкоб Труба (56).

Кучеров же смог набрать дополнительные очки за счет результативных передач, которые несколько раз способствовали попаданию шайбы в ворота. Таким образом россиянин стал второй звездой матча. Первое место занял Эрне, а третье - Мэттью Джозеф.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад Кучеров отметился также в игре против "Нью-Йорк Рейнджерс". Форвард сделал три голевые подачи, которые во многом и помогли его команде одержать победу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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