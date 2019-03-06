2019-03-06T07:59:14+03:00
Происшествия

Трамп посетит пострадавший от торнадо штат Алабама

Президент США направится в регион в пятницу
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп 8 марта посетит штат Алабама, где в воскресенье в результате торнадо погибли 20 человек. Об этом сообщил сам глава государства на мероприятии в Белом доме.

"Я направляюсь в Алабаму в пятницу. Это трагичная ситуация”, - сказал Трамп.

Он отметил, что экстренные службы и полиция сделали много хорошего для спасения людей. Тем не менее жертвами Торнадо стали 23 человека, и четверо из них дети.

Когда стихия стихла. осталась полоса разрушений протяженностью в полтора километра и шириной в 500 метров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, точное число пострадавших неизвестно, однако счет идет на десятки. Только в медицинском центре города Опелика находятся более 40 местных жителей, получивших различные травмы в результате стихийного бедствия. Сколько еще людей обратились за помощью в другие больницы, неизвестно.

Два мощных торнадо пронеслись через всю Восточную Алабаму в минувшее воскресенье. В результате были обесточены многие населенные пункты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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