КНДР и КНР могут работать над организацией новой встречи лидеров стран
В скором времени в Китае может состояться новый двусторонний саммит лидера КНДР Ким Чен Ына и председателя КНР Си Цзиньпин. К такому выводу пришли осведомленные источники в Пекине.
Согласно их данным, 28 февраля китайскую столицу посетил заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ри Гиль, который позже отправился также в город Далянь, где в мае прошлого года уже проводилась встреча глав двух государств.
Агентство Yonhap считает, что именно этот факт может свидетельствовать о подготовке нового саммита, который состоится не раньше 13 марта. При этом стоит отметить, что только в 2018 году Ким Чен Ын и Си Цзиньпин встречались целых четыре раза.
Сайт kp.ru писал о том, что в этом году северокорейский лидер уже также успел побывать в гостях у своего коллеги. Во время визита в Пекин глава КНДР пригласил председателя республики прибыть в Пхеньян.
Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде.
ИСТОЧНИК KP.RU