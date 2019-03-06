КНДР и КНР могут работать над организацией новой встречи лидеров стран

СЕГОДНЯ 08:13 2019-03-06T08:13:48+03:00

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В скором времени в Китае может состояться новый двусторонний саммит лидера КНДР Ким Чен Ына и председателя КНР Си Цзиньпин. К такому выводу пришли осведомленные источники в Пекине.

Согласно их данным, 28 февраля китайскую столицу посетил заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ри Гиль, который позже отправился также в город Далянь, где в мае прошлого года уже проводилась встреча глав двух государств.

Агентство Yonhap считает, что именно этот факт может свидетельствовать о подготовке нового саммита, который состоится не раньше 13 марта. При этом стоит отметить, что только в 2018 году Ким Чен Ын и Си Цзиньпин встречались целых четыре раза.

Сайт kp.ru писал о том, что в этом году северокорейский лидер уже также успел побывать в гостях у своего коллеги. Во время визита в Пекин глава КНДР пригласил председателя республики прибыть в Пхеньян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693875" frameborder="0"></iframe> Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде.

ИСТОЧНИК KP.RU