2019-03-06T08:13:48+03:00
Политика

КНДР и КНР могут работать над организацией новой встречи лидеров стран

Ожидается, что очередной двусторонний саммит состоится после 13 марта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидеры КНДР и КНР с супругамиЛидеры КНДР и КНР с супругамиФото: REUTERS
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В скором времени в Китае может состояться новый двусторонний саммит лидера КНДР Ким Чен Ына и председателя КНР Си Цзиньпин. К такому выводу пришли осведомленные источники в Пекине.

Согласно их данным, 28 февраля китайскую столицу посетил заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ри Гиль, который позже отправился также в город Далянь, где в мае прошлого года уже проводилась встреча глав двух государств.

Агентство Yonhap считает, что именно этот факт может свидетельствовать о подготовке нового саммита, который состоится не раньше 13 марта. При этом стоит отметить, что только в 2018 году Ким Чен Ын и Си Цзиньпин встречались целых четыре раза.

Сайт kp.ru писал о том, что в этом году северокорейский лидер уже также успел побывать в гостях у своего коллеги. Во время визита в Пекин глава КНДР пригласил председателя республики прибыть в Пхеньян.

Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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