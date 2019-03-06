Мэй рассказала президенту Кипра о новых договоренностях по Brexit

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-06T09:00:42+03:00

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила президенту Кипра Никосу Анастасиадису о новых договоренностях по условиям Brexit, которые были достигнуты совместно с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства, опубликованного по итогам встречи политиков, которая состоялась в Лондоне во вторник, 5 марта.

Речь шла, в частности, о трех направлениях работы, которые включают в себя альтернативные соглашения, изменения в политической декларации и в "бэкстопе". Последнее представляет собой режим поддержки Северной Ирландии как члена таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после выхода Великобритании из состава объединения.

"Она (Мэй - прим. ред.) приветствовала обещание Кипра защитить права граждан Великобритании в случае сценария с отсутствием сделки и подтвердила приверженность правительства защите прав граждан ЕС", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте кабинета министров.

В пресс-релизе также уточняется, что стороны договорились о тесном сотрудничестве и подчеркнули необходимость завершения обсуждений с целью реализации двустороннего соглашения, позволяющего киприотам развивать свою землю и бизнес.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее о ситуации с Brexit высказалась также представитель МИД РФ Мария Захарова, которая дала большое эксклюзивное интервью "Комсомолке".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694914" frameborder="0"></iframe> Эксклюзивное интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.

ИСТОЧНИК KP.RU