Эксперты утверждают, что КНДР возобновила работы на полигоне Сохэ

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-06T10:01:37+03:00

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Северокорейские власти возобновили работы на стартовой площадке полигона Сохэ, предназначенного для испытаний ракетных двигателей. К такому выводу пришли эксперты после изучения снимков со спутников.

Анализ показал, что власти КНДР вновь завезли на территорию данного объекта подъемные краны и даже уже возвели новое строение. Работы ведутся примерно с 16 февраля 2019 года.

Снимки со спутников от 2 марта 2019 года. Вид на полигон СохэФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Действующий при вашингтонском Центре имени Генри Стимсона интернет-портал 38 North также уточняет, что рядом с испытательным полигоном все еще лежат строительные материалы. И это при том, что Пхеньян должен был все уничтожить, согласно договоренностям с США.

Однако, по данным экспертов, работы по демонтажу конструкций были приостановлены еще в августе прошлого года.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце февраля лидеры КНДР и США вновь встретились, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова, но так и не смогли прийти к соглашению. Пхеньян требовал снятия всех санкций, а американцы отказались идти на уступки.

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ИСТОЧНИК KP.RU