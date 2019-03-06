2019-03-06T10:34:39+03:00
Политика

Экс-инспектор ООН заявил о причастности НАТО к краху ДРСМД

США бездоказательно обвинили Россию в нарушении договора, а члены альянса просто "рабски" поддакивали им
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Европейские страны-члены НАТО так же виноваты в крахе ДРСМД, как и СШАЕвропейские страны-члены НАТО так же виноваты в крахе ДРСМД, как и СШАФото: REUTERS
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Европа так же виновата в крахе российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, как и сами США. К такому выводу пришел бывший главный инспектор ООН по вопросам вооружений в Ираке Скотт Риттер.

По его словам, Вашингтон ошибочно обвинил Москву в нарушении положений соглашения, а альянс просто прогнулся под таким мнением. При этом все требования американцев в отношении российской ракетной системы 9M729 были "нерациональны". На деле она некоим образом не нарушает ДРСМД.

"Рабское повторение НАТО обвинений США, лишенных очевидных доказательств..., предоставило дипломатическое прикрытие, необходимое США, чтобы выйти из договора", - подытожил Риттер.

При этом он добавил, что, если Вашингтон захочет создать новую систему ракет средней и меньшей дальности, то это лишь усложнит ситуацию. Вероятность того, что какая-то из западных стран захочет разместить данное вооружение на своей территории очень мала. При этом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-инспектора, без ДРСМД договор СНВ-III, скорее всего, также будет разорван.

Напомним, что речь здесь идет о соглашении по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2021 году. Сайт kp.ru писал о том, что на настоящий момент вероятность выхода США из этого договора оценивается примерно в 75-80%.

Путин рассказал, как Россия ответит на размещение американских ракет в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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