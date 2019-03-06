В Подмосковье мать и сын из Украины покончили жизнь самоубийством
Мать и сын из Украины, которые незаконно находились на территории России, покончили жизнь самоубийством в съемной квартире в поселке Светлые Горы городского округа Красногорска Московской области. Об этом сообщил "КП" источник в правоохранительных органах.
По его данным, 4 марта в полицию поступила информации о том, что в одной съемных квартир в Светлых Горах обнаружены мертвыми квартиросъемщики. Тела 50-летнего мужчины и 73-летней женщины на кухне нашел спустя сутки после трагического инцидента хозяин квартиры. Известно, что у погибших не было регистрации на территории РФ.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в новом микрорайоне подмосковного города Балашиха 11-летний мальчик совершил самоубийство. Ребенок жил в благополучной семье.
ИСТОЧНИК KP.RU