Президент России поздравил Жванецкого с 85-летием
Президент России Владимир Путин направил свои поздравления известному писателю-сатирику, народному артисту РФ Михаилу Жванецкому, которому в эту среду, 6 марта, исполняется 85 лет.
В тексте телеграммы глава государства отметил великолепное чувство юмора юбиляра, а также его неподражаемый артистизм, восхищающий публику с неизменным успехом.
"[Вы] ярко проявляете себя на литературном поприще. Всем своим творчеством убедительно подтверждаете, что настоящий талант щедр и многогранен. И всегда востребован. Желаю Вам доброго здоровья и всего наилучшего", - говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля.
Сайт kp.ru писал о том, что на прошлой неделе Путин также наградил Михаила Михайловича орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Писатель удостоился такой чести, поскольку сделал большой вклад в развитие российской культуры и искусства, и вел многолетнюю плодотворную деятельность.
Михаил Жванецкий в Уфе: «Я только что из Америки, там все ходят в ватниках и балетках – никакого восторга».Мила КИЯН
ИСТОЧНИК KP.RU
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