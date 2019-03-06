Россия и Сирия потребовали ликвидировать лагерь "Рукбан"
Координационные штабы России и Сирии потребовали ликвидировать лагерь "Рукбан" в подконтрольном Соединенным Штатам районе Эт-Танф и освободить находящихся там людей. Такие меры являются единственным способом прекратить гумантирную катастрофу, которая там продолжается уже в течение длительного времени.
Кроме того, Министерство обороны РФ обвинило США в срыве гуманитарной операции по выводу сирийских беженцев. Американская сторона не дала гарантий безопасности для колонн автобусов с людьми в контролируемой ими зоне, говорится в экстренном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирийской арабской республики.
Накануне, как ранее сообщал сайт kp.ru, в российском оборонном ведомстве заявили, что продолжают отслеживать обстановку в сирийском лагере беженцев «Рукбан». Там, в частности, были показаны сделанные несколько дней назад спутниковые снимки, на которых запечатлены реальные условия проживания находящихся в лагере людей. Судя по кадрам, большинство построек в «Рукбане» носит временный характер, а часть беженцев вообще вынуждена жить под навесами. Кроме того, за пределами лагеря обнаружено 300 свежих могил.
Колонна автобусов для возвращения жителей лагеря «Рукбан» к местам постоянного проживания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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