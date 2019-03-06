Число погибших в Индонезии в результате оползня выросло до 27 человек
В результате схода оползня на незаконном золотодобывающем руднике в Индонезии число погибших возросло до 27 человек.
Ранее местные СМИ сообщали о 13 погибших и 20 спасенных из-под завалов.
Как сообщила команда спасателей, тело еще одного погибшего было обнаружено в среду утром, пишет "РИА-Новости".
Напомним, оползень сошел на индонезийском острове Сулавеси в провинции Северный Сулавеси еще в конце февраля.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что всего под завалами могли оказаться более 60 человек.
Также сообщалось о том, что в начале января этого года в Сочи оползень повредил теплотрассу и оставил без тепла три жилых дома.
Кроме этого, в сентябре прошлого года 22 человека погибли во время оползня на Филиппинах. Грязевые массы накрыли городские постройки в Нага, провинции Себу. Люди оказались не готовы к произошедшему. Десятки человек были замурованы под слоем мокрой земли.
Оползень в Индонезии: под завалами оказались более 60 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU