2019-03-06T11:58:56+03:00
Происшествия

Число погибших в Индонезии в результате оползня выросло до 27 человек

Ранее сообщалось о 13 погибших и 20 спасенных из-под завалов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Число погибших в Индонезии в результате оползня выросло до 27 человекЧисло погибших в Индонезии в результате оползня выросло до 27 человекФото: REUTERS
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В результате схода оползня на незаконном золотодобывающем руднике в Индонезии число погибших возросло до 27 человек.

Ранее местные СМИ сообщали о 13 погибших и 20 спасенных из-под завалов.

Как сообщила команда спасателей, тело еще одного погибшего было обнаружено в среду утром, пишет "РИА-Новости".

Напомним, оползень сошел на индонезийском острове Сулавеси в провинции Северный Сулавеси еще в конце февраля.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что всего под завалами могли оказаться более 60 человек.

Также сообщалось о том, что в начале января этого года в Сочи оползень повредил теплотрассу и оставил без тепла три жилых дома.

Кроме этого, в сентябре прошлого года 22 человека погибли во время оползня на Филиппинах. Грязевые массы накрыли городские постройки в Нага, провинции Себу. Люди оказались не готовы к произошедшему. Десятки человек были замурованы под слоем мокрой земли.

Оползень в Индонезии: под завалами оказались более 60 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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