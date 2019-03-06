Госдума предлагает внести сенатора США в санкционный список

СЕГОДНЯ 12:44 2019-03-06T12:44:59+03:00

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам изучить вопрос о привлечении сенатора США Бена Кардина к ответственности за распространение ложной информации в отношении депутата Госдумы Владислава Резника. Спикер российского парламента предложил внести американца в санкционный список и закрыть для него доступ в Европу.

При этом, Володин подчеркнул, что нужно отстаивать интересы России и защищать российских политиков, которые представляют интересы граждан нашей страны. Он также отметил, что американскому сенатору следует извиниться перед депутатом Резником, усомнившись, что российский парламентарий сможет их принять.

В 2016 году Интерпол, как писал сайт kp.ru, объявил в розыск депутата Резника, а также его супругу Диану Гиндин по подозрению в отмывании крупных сумм денег и связях с возможным главарем Тамбовско-Малышевской ОПГ Геннадием Петровым. Вскоре Испания отказалась от планов арестовать депутата. Суд пришел к выводу, что достаточных доказательств его вины не предоставлено. В результате все 17 фигурантов дела были оправданы.

Володин в конце января 2018 года сообщил о том, что обвинения против Резника в Испании и "сказки о русской мафии" стали основанием для санкций в отношении него в США. С докладом об этом выступил сенатор Кардин. Председатель Госдумы тогда поручил опротестовать санкции США, введенные в отношении российского депутата.

ИСТОЧНИК KP.RU