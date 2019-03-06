2019-03-06T12:29:57+03:00
Общество

Госдума одобрила поправки к закону о фейковых новостях

Изменения позволят сетевым СМИ исправлять ошибки во избежание блокировки со стороны Роскомнадзора
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дума одобрила поправки, дающие СМИ время на удаление фейковых новостейДума одобрила поправки, дающие СМИ время на удаление фейковых новостейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственная дума окончательно одобрила поправки ко второму и окончательному чтению законопроекта о так называемых "фейковых" новостях.

Теперь официально зарегистрированным сетевым СМИ будет даваться время на удаление недостоверной информации и устранение ошибок. Это позволит им избежать мер по блокировке контента Роскомнадзором.

Сайт kp.ru писал о том, что соответствующие изменения были предложены к принятию председателем комитета Госдумы по информационной политики, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным.

Кроме того, он инициировал рассмотрение поправки, которая выведет из под действия нового закона традиционные средства массовой информации. По мнению депутата, режим регулирования таких медиа на данный момент и так достаточно эффективен, передает "Интерфакс".

Напомним, что в будущем за распространение фейковой информации можно будет поплатиться на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Сама же недостоверная информация будет блокироваться в течение суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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