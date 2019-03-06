Индия обвинила Пакистан в очередном нарушение режима прекращения огня

СЕГОДНЯ 12:38 2019-03-06T12:38:25+03:00

Представителя индийского оборонного ведомства сообщил, что в результате обстрела пострадал один человек

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Военные Пакистана в ночь на среду, 6 марта, вновь нарушили режим прекращения огня в спорном Кашмире и обстреляли подконтрольный индийской армии позиции, один человек ранен. Об этом сообщил официальный представитель минобороны Индии подполковник Девендер Ананд.

По словам подполковника, во вторник вечером около 22.30 (20.00 мск) в районе Сундербани возобновились «неспровоцированные обстрелы» с применением минометов и огнестрельного оружия и продолжались примерно до 04.30 среды (02.00 мск). «Наши вооруженные силы дали решительный ответ на эту агрессию» - сказал он.

Ананд заявил, что нарушение режима прекращения огня было также зафиксировано в подконтрольных Пакистану части Кашмира в районах Ноушера и Пунч. В результате был ранен один индийский военный.

Ранее, в понедельник, 4 марта, вооруженные силы Индии и Пакистана в очередной раз обменялись ударами в районе штата Джамму и Кашмир. Тогда подполковник Ананда также сообщил, что первой режим прекращения огня нарушила именно Исламская Республика.

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ИСТОЧНИК KP.RU