2019-03-06T12:38:25+03:00
В мире

Индия обвинила Пакистан в очередном нарушение режима прекращения огня

Представителя индийского оборонного ведомства сообщил, что в результате обстрела пострадал один человек
Елена Гильманова
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Индия обвинила Пакистан в очередном нарушение режима прекращения огняИндия обвинила Пакистан в очередном нарушение режима прекращения огняФото: REUTERS
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Военные Пакистана в ночь на среду, 6 марта, вновь нарушили режим прекращения огня в спорном Кашмире и обстреляли подконтрольный индийской армии позиции, один человек ранен. Об этом сообщил официальный представитель минобороны Индии подполковник Девендер Ананд.

По словам подполковника, во вторник вечером около 22.30 (20.00 мск) в районе Сундербани возобновились «неспровоцированные обстрелы» с применением минометов и огнестрельного оружия и продолжались примерно до 04.30 среды (02.00 мск). «Наши вооруженные силы дали решительный ответ на эту агрессию» - сказал он.

Ананд заявил, что нарушение режима прекращения огня было также зафиксировано в подконтрольных Пакистану части Кашмира в районах Ноушера и Пунч. В результате был ранен один индийский военный.

Ранее, в понедельник, 4 марта, вооруженные силы Индии и Пакистана в очередной раз обменялись ударами в районе штата Джамму и Кашмир. Тогда подполковник Ананда также сообщил, что первой режим прекращения огня нарушила именно Исламская Республика.

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В последние дни февраля обострилась ситуация в Южной Азии: Индия и Пакистан обменялись авиаударами, с обеих сторон - убитые, сбиты военные самолеты. От конфликта уже пострадали наши туристы: два борта российских авиакомпаний, следовавших на индийские курорты из Москвыи Санкт-Петербурга, развернулись в воздухе и вернулись на ближайший аэродром - в Екатеринбург. Многие другие рейсы, например, в Таиланд, из-за закрытого воздушного пространства над Пакистаном следуют удлиненным маршрутом и вынуждены совершать незапланированные остановки для дозаправки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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