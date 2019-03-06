2019-03-06T12:51:48+03:00
Звезды

В Канаде три радиостанции объявили бойкот песням Майкла Джексона

Такие действия связаны с новыми обвинениями короля поп-музыки в педофилии
Марина ВЕНЦОВА
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Бойкот радиостанций Канады Майклу Джексону из-за обвинений в педофилииБойкот радиостанций Канады Майклу Джексону из-за обвинений в педофилииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Три крупные радиостанции Монреаля и других городов провинции Квебек в Канаде перестали ставить песни Майкла Джексона в связи с новыми обвинениями музыканта в педофилии. Речь идет о таких радиостанциях, как CKOI, Rythme и The Beat, а также некоторых других, которые входят в медиа-холдинг Cogeco Media.

Как пояснила представитель холдинга Кристин Дикэр, это было сделано после выхода документального фильма Leaving Neverland, сообщил телеканал CBC. Общая аудитория радиостанций Cogeco Media оценивается в 5 млн слушателей каждый день.

Ранее сайт kp.ru писал, что радиостанции BBC Radio 2 убрало из эфира песни Майкла Джексона, накануне выхода заключительной части скандального документального фильма, в котором двое мужчин рассказывают, как знаменитый музыкант якобы насиловал их в детстве.

5 марта на телеканале HBO состоялась премьера второй части документального фильма Leaving Neverland. В ней были приведены новые обвинения в педофилии в отношении Джексона.

Майкл Джексон: главные хиты «короля поп-музыки».Ровно 59 лет назад, 29 августа 1958-го, родился Майкл Джексон - самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, обладатель 15 премий «Грэмми». В день рождения музыкальной Легенды вспоминаем его главные хиты

ИСТОЧНИК KP.RU

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