В Канаде три радиостанции объявили бойкот песням Майкла Джексона
Три крупные радиостанции Монреаля и других городов провинции Квебек в Канаде перестали ставить песни Майкла Джексона в связи с новыми обвинениями музыканта в педофилии. Речь идет о таких радиостанциях, как CKOI, Rythme и The Beat, а также некоторых других, которые входят в медиа-холдинг Cogeco Media.
Как пояснила представитель холдинга Кристин Дикэр, это было сделано после выхода документального фильма Leaving Neverland, сообщил телеканал CBC. Общая аудитория радиостанций Cogeco Media оценивается в 5 млн слушателей каждый день.
Ранее сайт kp.ru писал, что радиостанции BBC Radio 2 убрало из эфира песни Майкла Джексона, накануне выхода заключительной части скандального документального фильма, в котором двое мужчин рассказывают, как знаменитый музыкант якобы насиловал их в детстве.
5 марта на телеканале HBO состоялась премьера второй части документального фильма Leaving Neverland. В ней были приведены новые обвинения в педофилии в отношении Джексона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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