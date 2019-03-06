ЕС одобрил санкции в отношении российских граждан из-за инцидента в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-06T13:05:26+03:00

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Комитет постоянных представителей стран Евросоюза в среду, 6 марта, одобрил введение санкций против восьми российских физических лиц из-за событий в Керченском проливе. Об этом сообщил источник в институтах сообщества.

В сообществе применение санкций объясняют «подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Пока неизвестно будет ли на этой неделе вынесено решение вопроса об ограничительных мерах, связанных с обстановкой вокруг Азовского моря, на уровне Совета ЕС.

Ранее kp.ru сообщал, что в декабре прошлого года по итогам прошедшего в Брюсселе саммита Евросоюз выступил против санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе и заявил, что не стал настаивать на введение новых санкций против РФ. Большинство стран-членов посчитали новые меры контрпродуктивными.

Напомним, что 25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли границу РФ: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских властей. В результате на следующий день сотрудники ФСБ России задержали три военных судна незалежной, а также находившихся на их борту моряков.

ИСТОЧНИК KP.RU