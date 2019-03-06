В Кремле ожидают, что Google начнет правильно указывать принадлежность Крыма

СЕГОДНЯ 13:17 2019-03-06T13:17:11+03:00

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В Кремля надеются, что ситуация с правильным отображением Крыма на картах Google будет разрешена как можно скорее, и американская корпорация начнет указывать данный полуостров как часть России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Крым - это один из регионов РФ, и, безусловно, это (Google) зарубежный сервис, но мы, безусловно, ожидаем, что, скажем так, с географической точки зрения принадлежность Крыма будет указываться верно", - цитирует РИА Новости Пескова.

Напомним, что внимание к данной проблеме было привлечено еще в начале 2019 года. Тогда представителя корпорации вызвали в Госдуму, чтобы он объяснил причину неправильного отображения принадлежности полуострова. Однако в Google заявили, что при использовании карт с устройств на территории России вся информация выглядит корректно.

Лишь позже выяснилось, что для небольшой части пользователей смартфонов карта все же отображалась неверно.

Сайт kp.ru писал о том, что в минувший вторник, 5 марта, в компании сообщили об исправлении данной ошибки.

ИСТОЧНИК KP.RU