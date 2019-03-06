Песков прокомментировал решение Володина о переносе выступления главы МЭР в Госдуме

СЕГОДНЯ 13:23 2019-03-06T13:23:42+03:00

По словам пресс-секретаря, это рабочий процесс и требования к министрам очень высокие

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал перенос «правительственного часа» с участием главы Минэкономразвития Максимом Орешкиным «рабочим процессом», однако отметил, что этот вопрос необходимо переадресовать Госдуме. Таким образом, представитель Кремля прокомментировал то, что спикер Государственной думы Вячеслав Володин прервал главу министерства во время зачитывания доклада.

По словам пресс-секретаря главы государства такие вопросы нужно адресовать Думе и в кабинет министров. «Это же только что, наверное, было, поэтому мы не имели возможности смотреть непосредственно в прямом эфире. Поэтому я не могу точно сказать, но в целом рабочий процесс», - сказал он.

Песков указал на то, что он не видел самого заседания и не читал стенограммы и «было бы неверно что-то говорить». «Здесь было бы с руки это комментировать и в кабинете министров, и в Думе, но не нам», - заявил пресс-секретарь.

Однако Песков подчеркнул высокие требования, которые предъявляются к реализации нацпроектов. «Очень сложные проекты и там требуется конкретика», - заключил представитель Кремля.

Ранее kp.ru сообщал, что в среду, 6 марта, Орешкин должен был рассказать о приоритетах развития экономики России, однако прямо во время зачитывания доклада его прервал спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он указал на то, что выступление главы ведомства ограничено лишь темой малого и среднего предпринимательства, а «правительственный час» министра проводится всего лишь раз в год, его «неправильно» сводить к одному вопросу.

Новое выступление Орешкина может состояться в конце текущего месяца или в начале апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695641" frameborder="0"></iframe> Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU