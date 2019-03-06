Составлен список лучших подарков на 8 марта
Социологи решили упростить мужчинам задачу и подсказать, что девушки мечтают получить в подарок на 8 марта. В преддверии Международного женского дня специалисты провели опрос и составили рейтинг лучших презентов, которые порадуют любую женщину.
В результате оказалось, что почти половина респонденток (43%) мечтают получить в подарок украшение. Кто-то любит серебро, кто-то — золото, некоторые мечтают о кольцах, другие о сережках или колье, но все сходятся во мнении, что ювелирное изделие — беспроигрышный вариант для подарка.
На втором месте по популярности у женщин оказались косметика и парфюмерия. О новых духах или косметических средствах мечтают 34% опрошенных.
Тройку же лидеров замыкают сертификаты различных магазинов и бытовая техника, передает сайт телеканала «Звезда».
Кроме того специалисты напоминают, что не стоит забывать и о цветах. Букет станет отличным дополнением к подарку и поможет создать весеннее настроение. При этом Роспотребнадзор напоминает, что у свежих цветов должен быть крепкий упругий стебелек и плотный бутон, букет из таких цветов простоит намного дольше.
ИСТОЧНИК KP.RU