2019-03-06T13:21:28+03:00
Общество

Составлен список лучших подарков на 8 марта

Социологи определили, что мечтают получить дамы в праздник
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Женщины рассказали, что хотят получить на 8 мартаЖенщины рассказали, что хотят получить на 8 мартаФото: Влад КОМЯКОВ
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Социологи решили упростить мужчинам задачу и подсказать, что девушки мечтают получить в подарок на 8 марта. В преддверии Международного женского дня специалисты провели опрос и составили рейтинг лучших презентов, которые порадуют любую женщину.

В результате оказалось, что почти половина респонденток (43%) мечтают получить в подарок украшение. Кто-то любит серебро, кто-то — золото, некоторые мечтают о кольцах, другие о сережках или колье, но все сходятся во мнении, что ювелирное изделие — беспроигрышный вариант для подарка.

На втором месте по популярности у женщин оказались косметика и парфюмерия. О новых духах или косметических средствах мечтают 34% опрошенных.

Тройку же лидеров замыкают сертификаты различных магазинов и бытовая техника, передает сайт телеканала «Звезда».

Кроме того специалисты напоминают, что не стоит забывать и о цветах. Букет станет отличным дополнением к подарку и поможет создать весеннее настроение. При этом Роспотребнадзор напоминает, что у свежих цветов должен быть крепкий упругий стебелек и плотный бутон, букет из таких цветов простоит намного дольше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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