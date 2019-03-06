2019-03-06T13:46:15+03:00
Политика

Песков: Россия не прерывает оказание гумпомощи Донбасу

Представитель Кремля сообщил, что в этом вопросе нет никаких системных изменений в подходах
Елена Гильманова
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Песков: Россия не прерывает оказание гумпомощи ДонбасуПесков: Россия не прерывает оказание гумпомощи ДонбасуФото: REUTERS
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Россия не прекращает оказание гуманитарной помощи Донбассу и постоянно проводит оценку потребностей ЛНР и ДНР. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 6 марта.

По словам представителя Кремля, Россия постоянно мониторит ситуацию в республиках и оказывает помощь в соответствие с выявленными потребностями. Он также подчеркнул, что в этом вопросе нет никаких системных и других изменений в подходах.

«Нет, там нет ничего другого, это не значит, что эта практика прервана. Там происходит просто оценка потребностей. И в зависимости от того, как эти потребности требуют оказания такой помощи, тогда принимается соответствующее решение» - заявил Песков.

Напомним, в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время своей ежегодной большой пресс-конференции, пообещал, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу. Он отметил, что Москва хочет, чтобы на всей территории Украины были мир и процветание. Главы государства добавил, что все попытки решить проблему силой, как этого хотят украинские власти, обречены на провал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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