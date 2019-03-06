2019-03-06T13:44:20+03:00
Общество

Божена Рынска попала в больницу после возвращения из Испании

Это уже вторая госпитализация журналистки с момента смерти ее мужа Игоря Малашенко
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Журналистка Божена РынскаЖурналистка Божена РынскаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российская журналистка Божена Рынска, которая совсем недавно стала вдовой одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, снова попала в больницу. Женщину госпитализировали вскоре после того, как она вернулась из Испании в Москву. Об этом рассказала родственница обозревательницы Нина Костикова.

"Да, Божена в больнице. С ней работают хорошие врачи. Самочувствие не очень хорошее. Надеемся, что высокая квалификация врачей приведёт её в лучшее состояние", - сообщила женщина.

При этом, как уточняет РИА Новости со ссылкой на Костикову, после смерти мужа журналистка находится в состоянии "жесточайшей депрессии".

Так, 1 марта стало известно о госпитализации Божены Рынски в Испании. Женщина оказалась прикована к постели и плохо соображала. Позже она сама рассказала своим подписчикам о том, что, будучи под наблюдением медиков, перенесла клиническую смерть.

Сайт kp.ru писал о том, что смерть 64-летнего Малашенко, который покончил с собой, стала серьезным ударом для его супруги. Теперь ей предстоит самостоятельно судиться с бывшей женой медиаменеджера, которая претендует на большую часть его состояния.

Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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