2019-03-06T19:18:21+03:00
Политика

Посол КНДР в РФ: США стремятся блокировать научно-техническое развитие России и Китая

По словам Ли Хуэй, Соединенные Штаты пытаются добиться этой цели введением антироссийских санкций и торговой войной
Елена Гильманова
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Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй. Фото Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАССЧрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй. Фото Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС
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Вашингтон развязывает торговую войну с Пекином и вводит санкции против Москвы с целью заблокировать научно-техническое развитие России и Китая. Соответствующие заявление сделал чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй, выступая в среду, 6 марта, на заседании Президиума РАН.

«Введя санкции против России и начав торговую войну с Китаем, США стремятся блокировать научно-техническое развитие наших двух стран», - сказал дипломат.

Посол отметил непрерывный рост влияния науки и техники на межгосударственные отношения. «Это как нельзя более четко указывает, что наука и техника уже оказались на передовой линии дипломатической борьбы», - подчеркнул он.

Ранее Ли Хуэй дал интервью «КП», в котором заявил, что обе страны активно работают над поиском новых точек соприкосновения в области цифровой экономики, среднего и малого бизнеса, высоких технологий, развития Дальневосточного региона и Арктики. Он также отметил, За последние шесть лет председатель КНР Си Цзиньпин семь раз посещал Россию и 30 раз встречался с президентом Владимиром Путиным в двусторонних и многосторонних форматах и сообщил, что лидеров двух стран связывают хорошие рабочие отношения и личная дружба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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