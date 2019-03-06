В России разработали правила прохода Севморпути иностранными кораблями

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-06T14:04:10+03:00

В случае принятия документа суда должны будут заранее уведомлять РФ о своих планах и обязательно брать на борт наших лоцманов

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Правительство России разработало правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути.

Согласно документу, в будущем судам придется не менее чем за 45 суток уведомлять властей РФ о своих планах, а также обязательно брать на борт наших лоцманов. При этом экипаж обязан будет предоставить российской стороне данные о самом корабле, его маршруте, целях и сроках плавания, а также водоизмещении, осадке и прочие характеристики.

Даже после этого судну может быть отказано в проходе, а в случае несанкционированного движения по морскому пути не исключено применение чрезвычайных мер, среди которых арест или уничтожение борта-нарушителя.

"Если российская сторона придет к выводу, что судно старое, имеет неприспособленную для ледовых морей обшивку или неподготовленный экипаж, его проход может быть запрещен", - разъяснил ситуацию вице-президент Российской ассоциации морского права, профессор Камиль Бекяшев.

Газета "Известия" уточняет, что данные правила были созданы на фоне активизации военно-морской деятельности ряда государств в арктическом регионе. Кроме того, подобные меры позволят сохранить контроль над экологией и торговым судоходством.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Соединенные Штаты пообещали не допустить господства России в Арктике. Это при том, что американцы вовсе не заинтересованы в использовании Северного морского пути, поскольку его глубина слишком мала для их кораблей.

ИСТОЧНИК KP.RU