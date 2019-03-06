2019-03-06T14:14:53+03:00
Общество

В Подмосковье задержали мужчину со 100 килограммами поддельной черной икры

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего бизнесмена
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Одинцово задержали мужчину со 100 килограммами некачественной черной икрыВ Одинцово задержали мужчину со 100 килограммами некачественной черной икрыФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Московской области в городе Одинцово Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего бизнесмена Александра Бабурина за сбыт и транспортировку 100 килограмм опасной черной икры.

Во вторник, 5 марта, во время "Проверочной закупки" полицейские выявили факт транспортировки и реализации партии черной икры. Было обнаружено и изъято 74 пластиковых контейнера с черной икрой осетровых общей массой 37 килограмм.

Позже сотрудники МВД обнаружили 54 килограмма некачественного товара в компании "Пограничник", которая был зарегистрирован на имя 63-летнего злоумышленника.

Итого, у бизнесмена было изъято опасной черной икры на сумму более 1,5 миллиона рублей.

Одинцовский СК в отношении Александра Бабурина избрал меру пресечения подписку о невыезде. Расследование преступления продолжается и поиск других соучастников продолжается, сообщил источник "КП".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2017 году тонну браконьерской черной икры на 50 миллионов рублей изъяли в Хабаровском крае. Соучастники планировали продавать деликатес на «черных рынках» Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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