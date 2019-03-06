2019-03-06T14:32:37+03:00
Происшествия

Автомобиль ФСО попал в аварию в Подмосковье

В результате аварии пострадали два человека [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Автомобиль ФСО попал в ДТПАвтомобиль ФСО попал в ДТПФото: скрин с видео
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В Одинцовском районе Подмосковья автомобиль Федеральной службы охраны РФ, выехав на встречную полосу, устроил лобовое столкновение со встречной машиной. Как сообщил источник "КП", в результате ДТП пострадали два человека.

По его словам, один из пострадавших с ссадинами и ушибами доставлен в Одинцовскую центральную районную больницу №1.

В ДТП с автомобилем ФСО в Подмосковье пострадали два человека.

Накануне сайт kp.ru писал, что 5 марта на Симферопольском шоссе в Подмосковье в результате аварии загорелся грузовик.В январе на этой же трассе случилась одна из самых массовых аварий текущего года. Из-за снегопада тогда в ДТП попали сразу более ста автомобилей.

3 января в Дмитровском районе Подмосковья столкнулись две иномарки. В результате страшной аварии погибли четыре женщины. Тогда же в Москве произошла авария с участие маршрутки и легкового автомобиля, пострадали пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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