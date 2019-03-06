2019-03-06T15:04:50+03:00
Политика

Отряд боевых кораблей ВМС Турции прибыл в Новороссийск в рамках учений

Ожидается, что деловой визит продлится до 8 марта
Елена Гильманова
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Отряд боевых кораблей ВМС Турции прибыл в Новороссийск в рамках ученийОтряд боевых кораблей ВМС Турции прибыл в Новороссийск в рамках ученийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Два корабля ВМС Турции зашли в Новороссийск с деловым визитом в рамках проводимого командованием турецкого Военно-морских сил учения «Голубая Отчизна-2019». Об этом журналистам сообщил начальник отдела информобеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

«Новейший корвет "Бургазада" (Burgazada) и минный тральщик "Акчай" (Akçay) осуществили деловой заход в Новороссийск в рамках проводимого командованием ВМС Турции военно-морского учения "Голубая Отчизна-2019" (Mavi Vatan-2019)», - заявил он.

По плану пребывания турецкие корабли посетят представители администрации города и командир Новороссийской военно-морской базы. Также состоится церемония возложения турецкими и российскими моряками венков к Вечному огню на "Аллее Славы" города-героя Новороссийска и посещение жителями кораблей.

Сообщается, что заход кораблей продлится до 8 марта.

Два года назад с неофициальным визитом в Новороссийск под флагом командующего ВМФ Турции адмирала Вейсела Коселе в российский порт зашли фрегат «Барбарос» и корвет «Бююкада».

ИСТОЧНИК KP.RU

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