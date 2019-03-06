2019-03-06T15:02:52+03:00
Здоровье

Американские ученые установили еще одну опасность газировки

Употребление сладких напитков увеличивает тяжесть симптомов рассеянного склероза
Елена АКИМОВА
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Газированные напитки усугубляют течение некоторых болезнейГазированные напитки усугубляют течение некоторых болезнейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исследователи из Американской академии неврологии установили новую опасность, которую несет в себе газировка. Употребление шипучих напитков может усилить тяжесть симптомов рассеянного склероза – аутоиммунного заболевания, которое негативно воздействует на центральную нервную систему.

Всего в исследовании приняли участие 135 человек, страдающих данным заболеванием. Ученые проанализировали рацион питания людей и пришли к выводу, что даже 290 калорий в виде сахаросодержащих напитков увеличивало риск инвалидности в пять раз по сравнению с теми, кто редко пил газировку, пишет сайт Утро.ру.

Сайт kp.ru писал, как в воде появляются любимые нам «колкие» на вкус пузырьки и, что самое главное, узнаем, какое влияние они оказывают на наш организм.

Кстати, сладкие газированные напитки в России могут подорожать на 20% после введения акцизов на эту продукцию. Соответствующее предложение экспертного совета при правительстве поддержало Министерство здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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