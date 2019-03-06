2019-03-06T15:23:55+03:00
Общество

"Шереметьево" предложило запретить находиться в аэропортах в «зловонной одежде»

В Международном аэропорту разработали проект об ужесточении правил поведения и введения ответственности за различные нарушения
Елена Гильманова
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Шереметьево предложило запретить находиться в аэропортах в «зловонной одежде».Шереметьево предложило запретить находиться в аэропортах в «зловонной одежде».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Международный аэропорт "Шереметьево" направил в Минтранс проект о типовых правилах пользования аэропортами, предусматривающий введение ответственности за различные нарушения.

«Оператор разработал типовой документ, вводящий ответственность за нарушения, начиная от попрошайничества и заканчивая использованием воздушных шаров с гелием и перевозку детей в багажных тележках», - передает газета "Коммерсантъ".

В проекте предусматривается запрет навязчивых предложений услуг в аэропорту, попрошайничать и находиться в «зловонной одежде». Шереметьево также предлагает внести ответственность за передвижение по территории аэровокзала на велосипедах, самокатах и роликах, использование выключенных эскалаторов и траволаторов, съезд по «боковым частям и поручням эскалатора» и перевозка детей в багажных тележках.

Напомним, в апреле прошлого года, перед ЧМ по футболу в "Шереметьево", "Домодедово" и аэропорте "Жуковский" ввели новые правила. Речь шла не только о пресечении незаконной деятельности гадалок, нелегальных таксистах, но и о правилах поведения пассажиров. Тогда также были отражены пункты о переодеваниях, нахождении в аэропорте в целях проживания на срок более 24 часов при отсутствии билета, а также про нахождение в аэропорте в одежде c неприятным запахом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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