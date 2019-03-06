2019-03-06T15:23:07+03:00
Политика

Путин подписал закон о запрете военнослужащим пользоваться смартфонами

Это ограничение будет действовать в ситуациях, связанных с исполнением «отдельных обязанностей военной службы»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В среду, 6 марта, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает военнослужащим пользоваться смартфонами, планшетами, навигаторами, видеорегистраторами, а также внешними носителями информации. Другими словами, всеми теми гаджетами, которые позволяют распространять в интернете аудио-, фото-, видеоматериалы и данные, раскрывающие место несения службы.

«Указанная норма <…> затрагивает исключительно ограничение на распространение информации, связанной только со служебной деятельностью военнослужащих либо деятельностью воинских частей и организаций», - отмечалось в пояснительной записке, подготовленной для рассмотрения закона в парламенте.

Между тем в самом документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, подчеркивается, что запрет будет действовать не на протяжении всего периода военной службы, а непосредственно при исполнении отдельных ее обязанностей, например при ведении боевых действий, несении боевого дежурства или при нахождении на территории воинской части.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 февраля законопроект о запрете военным пользоваться смартфонами в третьем чтении приняла Госдума, а 27 февраля документ был одобрен Советом Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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