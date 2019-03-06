Путин ратифицировал договор с КНДР о передаче осужденных к лишению свободы
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора России с Северной Кореей о взаимной передаче осужденных к лишению свободы. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации. Договор был подписан 5 декабря 2017 года в Москве и ратифицирован КНДР в феврале прошлого года.
Согласно закону, передача осужденного в государство его гражданства может быть осуществлена с его письменного согласия или законного представителя.
По условиям документа, на основании запроса одного государства осужденный к лишению свободы может быть передан на территорию другой для отбывания наказания.
Закон применяется для исполнения приговоров, вынесенных как до, так и после его вступления в силу, заключается на неопределенный срок.
В настоящее время в России находится около 30 северокорейских заключенных, россиян в местах лишения свободы КНДР нет.
Днем ранее российский посол в США Анатолий Антонов, выступая в экспертном центре Стимсона в Вашингтоне, заявил, что Россия «никогда не признает Северную Корею в качестве ядерного государства».
ИСТОЧНИК KP.RU