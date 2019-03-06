2019-03-06T15:44:39+03:00
Политика

Путин ратифицировал договор с КНДР о передаче осужденных к лишению свободы

В настоящее время в российских ФСИН находится около 30 северокорейских заключенных
Елена Гильманова
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора России с Северной Кореей о взаимной передаче осужденных к лишению свободы. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации. Договор был подписан 5 декабря 2017 года в Москве и ратифицирован КНДР в феврале прошлого года.

Согласно закону, передача осужденного в государство его гражданства может быть осуществлена с его письменного согласия или законного представителя.

По условиям документа, на основании запроса одного государства осужденный к лишению свободы может быть передан на территорию другой для отбывания наказания.

Закон применяется для исполнения приговоров, вынесенных как до, так и после его вступления в силу, заключается на неопределенный срок.

В настоящее время в России находится около 30 северокорейских заключенных, россиян в местах лишения свободы КНДР нет.

Днем ранее российский посол в США Анатолий Антонов, выступая в экспертном центре Стимсона в Вашингтоне, заявил, что Россия «никогда не признает Северную Корею в качестве ядерного государства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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