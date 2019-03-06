2019-03-06T16:08:25+03:00
Общество

Стало известно об инфаркте у внука Микояна

Анастас Иванович поступил в реанимацию
Дарья ИВАШКИНАНаталия ЕРОШКИНА
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Анастаса Ивановича госпитализировали в реанимациюАнастаса Ивановича госпитализировали в реанимациюФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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"КП" стало известно, что у внука одного из наиболее влиятельных советских политиков Анастаса Микояна случился инфаркт. Анастас Иванович, который, кстати, является полным тезкой своего деда, почувствовал себя плохо вечером 23 февраля - на День защитника Отечества.

Его дочь Татьяна позвонила в службу «112» и вызвала медиков в село Иславское, расположенное в Одинцовском районе Подмосковья.

По данным источника «Комсомольской правды», в результате Анастаса Ивановича госпитализировали в реанимацию. Он находился под наблюдением врачей полторы недели. И только на днях внуку Микояна разрешили уехать домой: 4 марта из больницы его забрали родственники.

СПРАВКА «КП»

Анастас Микоян - внук советского государственного и партийного деятеля Анастаса Микояна, начавшего свою карьеру при Владимире Ленине и ушедшего в отставку лишь при Леониде Брежневе, про которого в конце 1970-х годов была сложена пословица: «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича». Также он является двоюродным братом Стаса Намина (настоящее имя - Анастас Алексеевич Микоян) - бизнесмена, музыканта, композитора, продюсера, художника, фотографа, режиссера и продюсера театра и кино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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