В Литве в аварии погиб российский лыжник
В Литве на трассе столкнулся легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП погибли трое человек, все они оказались россиянами.
Среди погибших известный в Подмосковье спортсмен-лыжник Олег Старков. Атлет являлся активным участником соревнований по лыжным гонкам, лыжероллерам, велогонкам и бегу.
Пока подробности происшествия не сообщаются. На месте работают экстренные службы. Стражам порядка предстоит установить по чьей вине произошло ДТП, сообщает сайт Дни.ру.
В 2016 году соревнования по конному спорту, которые прошли в Белоруссии завершились трагедией. 21-летний российский троеборец Никита Сотсков погиб в результате несчастного случая во время соревнований под Минском в Ратомке.
А в феврале 2019 года умер Аркадий Лисин - боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион организации Prime Selection и участник турнира "Плотформа S-70. Пока причины смерти не называются.
ИСТОЧНИК KP.RU