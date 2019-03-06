2019-03-06T15:55:25+03:00
Происшествия

В Литве в аварии погиб российский лыжник

Олег Старков и еще два человека были в легковом автомобиле, который столкнулся с грузовиком на трассе
Елена АКИМОВА
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В аварии погибли три человекаВ аварии погибли три человекаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Литве на трассе столкнулся легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП погибли трое человек, все они оказались россиянами.

Среди погибших известный в Подмосковье спортсмен-лыжник Олег Старков. Атлет являлся активным участником соревнований по лыжным гонкам, лыжероллерам, велогонкам и бегу.

Пока подробности происшествия не сообщаются. На месте работают экстренные службы. Стражам порядка предстоит установить по чьей вине произошло ДТП, сообщает сайт Дни.ру.

В 2016 году соревнования по конному спорту, которые прошли в Белоруссии завершились трагедией. 21-летний российский троеборец Никита Сотсков погиб в результате несчастного случая во время соревнований под Минском в Ратомке.

А в феврале 2019 года умер Аркадий Лисин - боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион организации Prime Selection и участник турнира "Плотформа S-70. Пока причины смерти не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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